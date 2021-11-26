AMD начала продажи своей самой мощной флагманской видеокарты Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled Edition

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AMD начала продажи своей самой мощной флагманской видеокарты Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled EditionА ведь обещала так не делать
В рамках анонса Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled Edition, компания AMD заявляла, что модель будет не просто ограниченной в количестве выпущенных экземпляров, но также не поступит в свободную продажу.
Но затем видеоадаптер появился на прилавках в Индии. И, видимо, понимая невозможность справиться с «азиатским менталитетом», компания решила официально дать зелёный свет розничным продажам своей самой мощной видеокарты.
Производством Radeon RX 6900 XT LC занимается PowerColor. Прямо сейчас адаптер можно купить в крупнейшем немецком магазине Mindfactory, цена вопроса — 1750 евро (148 тыс рублей).
При этом часть пользователей сумела найти видеокарту и на местном агрегаторе цен Geizahls. Там за неё просят уже 1680 евро (142 тыс рублей).
Напомним, что в основу Radeon RX 6900 XT LC лёг разогнанный графический процессор Navi 21 XTXH. Его главное отличие от «базовой» версии в повышенных частотах: 2250-2435 против 2015-2250.
Источник: VideoCardz