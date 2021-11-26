AMD начала продажи своей самой мощной флагманской видеокарты Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled Edition

Но затем видеоадаптер появился на прилавках в Индии. И, видимо, понимая невозможность справиться с «азиатским менталитетом», компания решила официально дать зелёный свет розничным продажам своей самой мощной видеокарты.

Производством Radeon RX 6900 XT LC занимается PowerColor. Прямо сейчас адаптер можно купить в крупнейшем немецком магазине Mindfactory, цена вопроса — 1750 евро (148 тыс рублей).