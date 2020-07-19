AMD наглядно показала, насколько ее видеокарты серии Navi быстрее аналогов Nvidia

Стоит отметить, что AMD в своем сравнении не включила топовые модели Nvidia, к примеру RTX 2070 Super, RTX 2080, RTX 2080 Super и RTX 2080 Ti или же и вовсе RTX Titan. Вероятнее всего, обусловлено это тем, что компания, на данный момент, не имеет аналогичных по производительности видеокарт.