Компьютеры
Сегодня 08:53
AMD наглядно показала, насколько ее видеокарты серии Navi быстрее аналогов Nvidia
Вплоть до 20%
В этом году видеокартам серии Navi исполнился год. AMD же, в свою очередь, решила напомнить о том, что данная серия все еще актуальна, поэтому наглядно показала, насколько они быстрее аналогов Nvidia.
Так, согласно обнародованным данным, видеокарты AMD по производительности лучше аналогов от Nvidia как минимум на 8%, тогда как некоторые модели имеют превосходство до 20%.
Стоит отметить, что AMD в своем сравнении не включила топовые модели Nvidia, к примеру RTX 2070 Super, RTX 2080, RTX 2080 Super и RTX 2080 Ti или же и вовсе RTX Titan. Вероятнее всего, обусловлено это тем, что компания, на данный момент, не имеет аналогичных по производительности видеокарт.