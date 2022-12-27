AMD назвала нормой нагрев её флагманских видеокарт до 110°C

AMD назвала нормой нагрев её флагманских видеокарт до 110°CНо всё же предложила отправить ей перегревающееся устройство на осмотр
Несколько дней назад пользователь Reddit опубликовал пост. В нём он пожаловался на то, что его новейшая видеокарта AMD Radeon RX 7900 XTX нагревается под нагрузкой до температуры 110°C.
Фото: Great PC Review
Со своей проблемой он обратился в том числе и к производителю адаптера — компании AMD. Но представители бренда, вместо того, чтобы успокоить своего клиента и пообещать исправить ситуацию, сказали, что так и было задумано:
Спасибо за ваше письмо. Температура нормальная, если у вас есть какие-либо проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нами. Благодарим за обращение в AMD.
Правда, чуть позже другой представитель компании всё же связался с пользователем, предложив ему осмотреть карту. Но и тут не обошлось без ложки дёгтя — если он захочет воспользоваться предложением AMD, ему придётся отправить видеокарту из Германии в Канаду.