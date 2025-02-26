AMD назвала потолок цены на видеокарту RX 9070

Компания объясняет это тем, что 85% геймеров предпочитают покупать видеокарты в этом ценовом сегменте.

Ранее в сети появлялись слухи, что RX 9070 окажется дороже. В утечке из внутренней системы Best Buy фигурировали цены от $739, но AMD намекнула, что серия будет доступнее.

Новая линейка сделает упор на разрешение 1440p и 4K, более высокую производительность в играх, включая поддержку трассировки лучей, а также простоту обновления системы.

Карты оснастят стандартными 8-пиновыми разъемами питания, что упростит установку для большинства пользователей. Полный анонс цен и характеристик Radeon RX 9070 состоится уже совсем скоро — 28 февраля.