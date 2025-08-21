AMD обвинила BIOS производителей материнских плат в выгорании AM5, а не процессоры Ryzen

В интервью порталу Quasarzone, компания подчеркнула: большинство случаев связано с неправильными настройками прошивок от производителей плат, которые не соответствуют официальным рекомендациям AMD.

Особенно часто пользователи сообщали о выходе из строя Ryzen 7 9800X3D в связке с материнками ASRock 800-й серии. И хоть подобные инциденты фиксировались и у других брендов, именно эта комбинация получила репутацию «опасной».

При этом ASRock ранее заявляла, что её тесты не выявили проблем, а часть вины возлагала на функцию PBO (разгон Precision Boost Overdrive).

AMD настаивает, что корень проблемы — в некорректных BIOS-конфигурациях ODM-партнёров. Чтобы снизить риски, пользователям советуют устанавливать самые свежие версии прошивок, которые улучшают совместимость, повышают стабильность и устраняют потенциальные уязвимости.