AMD объяснила, почему ее процессоры стоят дороже моделей Intel

По словам Норрода, это связано с тем, что AMD предлагает «большую ценность» за счёт производительности, надёжности и дополнительных технологий.

«Мы берём больше за наши CPU, потому что даём клиентам то, за что они готовы платить, и они чувствуют себя комфортно с этой ценой», — отметил топ-менеджер.

Отдельно он подчеркнул успех серверного направления: по данным Mercury Research, доля AMD на рынке CPU для дата-центров достигла 41%, тогда как семь лет назад компания практически отсутствовала в этом сегменте.

На десктопном рынке ситуация менее однозначна: например, Ryzen 9 9950X и Intel Core Ultra 9 285K стоят почти одинаково — около $539.

Однако версии с 3D V-Cache, вроде Ryzen 9 9950X3D за $699, AMD позиционирует как уникальное предложение и удерживает более высокую цену.