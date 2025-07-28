AMD объявила цены чипов Threadripper 9000 — от $1499 за 24 ядра, старт 31 июля

Линейка поступит в продажу 31 июля, а стартовая цена за модель с 24 ядрами составит $1499. В новой серии представлены три модели: Threadripper 9960X (24 ядра, 48 потоков), 9970X (32 ядра, 64 потока) и 9980X (64 ядра, 128 потоков).

Все чипы построены на архитектуре Zen 5, имеют базовые тактовые частоты от 3.2 до 4.2 ГГц, буст до 5.4 ГГц и поддерживают память DDR5-6400 в четырёхканальном режиме. Также предусмотрена поддержка разгона.

Самая мощная модель — 9980X — обойдётся в $4999, что на $3000 дешевле аналогичного PRO-чипа с теми же характеристиками, но расширенным набором интерфейсов.