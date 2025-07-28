AMD объявила цены чипов Threadripper 9000 — от $1499 за 24 ядра, старт 31 июля

AMD объявила цены чипов Threadripper 9000 — от $1499 за 24 ядра, старт 31 июляОднако, не бюджетно
Линейка поступит в продажу 31 июля, а стартовая цена за модель с 24 ядрами составит $1499. В новой серии представлены три модели: Threadripper 9960X (24 ядра, 48 потоков), 9970X (32 ядра, 64 потока) и 9980X (64 ядра, 128 потоков).
Все чипы построены на архитектуре Zen 5, имеют базовые тактовые частоты от 3.2 до 4.2 ГГц, буст до 5.4 ГГц и поддерживают память DDR5-6400 в четырёхканальном режиме. Также предусмотрена поддержка разгона.
Самая мощная модель — 9980X — обойдётся в $4999, что на $3000 дешевле аналогичного PRO-чипа с теми же характеристиками, но расширенным набором интерфейсов.
32-ядерный 9970X стоит $2499, а младший 9960X — $1499, что делает его самым доступным в линейке. Все процессоры совместимы с материнскими платами на чипсете TRX50.
AMD заявляет, что производительность 9980X до 108% выше, чем у 60-ядерного Xeon W9-3595X, а 9970X превосходит 44-ядерный Xeon W9-3575X на 137%.