AMD объявила и дату старта продаж и цену новейшего процессора для платформы AM4

Речь идёт о так называемом «переходном» поколении процессоров Zeb 3. Новый Ryzen 7 оснастят частью функций от будущих Zen 4, которые, в свою очередь, появятся лишь в конце 2022 — начале 2023 годов.

При этом, что интересно следующее поколение чипов AMD выйдут на новом сокете, который не будет совместим с существующими решениями. Новинка же, представленная на CES 2022, будет отлично работать со старыми материнскими платами с сокетом AM4. Они, напомним, начали выходить ещё в 2017 году.

Старт продаж Ryzen 7 5800X3D намечен на 20 апреля по цене в 499 долларов.