AMD объявила о возвращении функции Anti-Lag+, приводившей к банам в играх

Опубликовано 15 февраля 2024, 21:00
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AMD объявила о возвращении функции Anti-Lag+, приводившей к банам в играхКомпания возвращает функционал после исправления
Компания AMD вернёт функцию снижения задержек AMD Anti-Lag+, которую отключила в конце 2023 года из-за множества багов, приводивших к бану в играх.
На это жаловались участники многопользовательских онлайн-проектов Counter-Strike 2, PUBG: Battlegrounds, Call of Duty: Modern Warfare 2 и Apex Legends. Пользователей отправляла в бан технология античита, у которой начинался конфликт с Anti-Lag+.
AMD выпустила ряд обновлений драйверов, которые отключили функцию. Тогда вендор заявил, что отзыв функционала необходим для исправления ошибок.
А на днях глава игрового подразделения AMD Фрэнк Азор в соцсети Х сообщил, что Anti-Lag+ скоро вернётся. Но как технология будет работать, менеджер не уточнил.