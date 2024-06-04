AMD официально представила линейку процессоров Ryzen 9000

Флагман линейки — модель Ryzen 9 9950X с 16 ядрами, 32 потоками, разгоном до 5,7 ГГц и 80 Мб кэша; TDP 170 Вт. Прирост производительности этой модели по сравнению с топовой Intel i9-14900K составляет 4-23% в зависимости от «тяжести» тайтла. В прочих приложениях прирост производительности составил 7-56%.

Остальные модели: Ryzen 9 9900X: 12 ядер, 24 потока, максимальная частота 5,6 ГГц, 78 МБ кэша, TDP 120 Вт, Ryzen 7 9700X: 8 ядер, 16 потоков, максимальная частота 5,5 ГГц, 40 МБ кэша, TDP 65 Вт, Ryzen 5 9600X: 6 ядер, 12 потоков, максимальная частота 5,4 ГГц, 38 МБ кэша, TDP 65 Вт.

Цены на устройства пока неизвестны. Продажи AMD анонсировала на 31 июля.