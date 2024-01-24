AMD официально выпустила технологию генерации кадров и обновленный драйвер

AFMF предназначена для ноутбуков и настольных компьютеров, включая ядра Radeon 700M, а также дискретные графические карты из серий RX 6000 и RX 7000. AMD утверждает, что технология может улучшить производительность на 97% при разрешении 1080p и на 103% при 1440p, хотя конкретные результаты могут варьироваться в зависимости от игры.

Стратегия AFMF может привести к увеличению задержек в некоторых играх, поэтому игрокам рекомендуется отключать ее для жанров с высокой динамикой, таких как быстрые игры в стиле FPS.

Обновленный драйвер Radeon Adrenalin оптимизирует алгоритмы повышения качества видео, улучшая четкость и ясность в приложениях DX11 (например, браузерах Chrome и Edge, а также медиаплеерах) на дискретных графических картах AMD Radeon RX 7000, поддерживающих 4K разрешение.

Radeon Adrenalin также улучшает технологии AMD Smart Technology Tab и AMD Assistant, внедряя улучшения в области распознавания текста Content Adaptive Machine Learning (CAML) для игр с поддержкой 4K. Он оптимизирует поддержку кодеков AVC, HEVC и AV1 в программном обеспечении AMD для более высокого качества видеокодирования.