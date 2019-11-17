AMD перенесла свою экстремальную линейку процессоров в более доступный сегмент

В частности, один из пользователей решил уточнить, стоит ли ожидать в новой линейке Ryzen Threadripper 3000 16-ядерной модели. Напомним, что серия данных процессоров начинается с модели с 24 ядрами, а именно Ryzen Threadripper 3960X. Так, Хэллок заявил, что производство 16-ядерного процессора Ryzen Threadripper линейки 3000 лишено смысло, поскольку аналогичным количеством ядер обладает Ryzen 9 3950X.

Кроме того, главный маркетолог поделился, что в скором времени AMD планирует увеличить серию процессоров Ryzen Threadripper.