AMD подвинули: новые процессоры Intel выйдут с самой быстрой встроенной графикой

Новый чип — Intel Ultra 7 155H — будет представлен 14 декабря и он уже показал впечатляющие результаты в тестах.

На платформе Geekbench этот процессор продемонстрировал превосходство над самой мощной встроенной графикой AMD R7 7840HS.

Ultra 7 155H, установленный в новом ноутбуке Asus, обладает 6 большими и 10 малыми ядрами, а также графическим модулем Arc с 128 единицами, работающим на частоте 2250 МГц. В результате, его графический модуль достигает почти 34000 баллов в тестах, опережая средний показатель AMD на значительную величину.

Intel Ultra 1-го поколения, также известный как Meteor Lake, использует модульную архитектуру, разделяя процессор на вычислительные, IO, SoC и графические модули.

Это позволяет достичь производительности, сопоставимой с дискретными видеокартами, включая поддержку трассировки лучей и Intel XeSS. Кроме того, новая встроенная графика оптимизирована для DX12U и поддерживает функцию удвоения кадров.