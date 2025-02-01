AMD покажет видеокарты RX 9000 с 7 по 10 января на выставке CES 2025

Опубликовано 03 января 2025, 16:301 мин.
AMD покажет видеокарты RX 9000 с 7 по 10 января на выставке CES 2025Но продавать устройства начнут позже
Китайский инсайдерский портал IT Home представил информацию, согласно которой компания AMD готовит анонс своих видеокарт серии RX 9000 на ежегодной технологической выставке CES 2025.
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Конкретно речь идёт о версии RX 9070 XT, которая получит графический процессор Navi 48 XTX, а также 16 ГБ памяти GDDR6 20 Гбит/с. Предполагается, что AMD представит RX 9070 XT, а также версию без обозначения «XT».
Инсайдеры отмечают, что серия RX 9000 не будет требовать новый интерфейс питания 12V-2x6, что позволит большинству партнёров продолжать использовать традиционный разъём питания PCIe 8-Pin. Также сообщается, что, вероятно, многие разработки сторонних производителей будут включать три разъёма PCIe 8-Pin.
Касательно сроков выхода, после презентации на CES 2025 новые видеокарты AMD не будут продаваться. Скорее всего, на рынок серия RX 9000 попадёт после китайского Нового года, который будут отпразднован в феврале.
Источник:IT Home
Автор:Андрей Кадуков
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