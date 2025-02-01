AMD покажет видеокарты RX 9000 с 7 по 10 января на выставке CES 2025

Конкретно речь идёт о версии RX 9070 XT, которая получит графический процессор Navi 48 XTX, а также 16 ГБ памяти GDDR6 20 Гбит/с. Предполагается, что AMD представит RX 9070 XT, а также версию без обозначения «XT».

Инсайдеры отмечают, что серия RX 9000 не будет требовать новый интерфейс питания 12V-2x6, что позволит большинству партнёров продолжать использовать традиционный разъём питания PCIe 8-Pin. Также сообщается, что, вероятно, многие разработки сторонних производителей будут включать три разъёма PCIe 8-Pin.

Касательно сроков выхода, после презентации на CES 2025 новые видеокарты AMD не будут продаваться. Скорее всего, на рынок серия RX 9000 попадёт после китайского Нового года, который будут отпразднован в феврале.