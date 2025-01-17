AMD похоронила видеокарту Radeon RX 6750 GRE с 10 ГБ памяти — ее производство закрыто

Данный вариант был изначально разработан как бюджетное решение для китайского рынка и отличался привлекательной ценой — от $269 до $289. Однако выпуск 10-гигабайтной версии был ограничен и теперь её производство полностью остановлено.

Модель с 12 ГБ памяти, которая имеет больше ядер, более широкий интерфейс памяти и повышенный TDP, остаётся в продаже. Она была признана лучшим выбором среди двух версий RX 6750 GRE.

Производители графических карт сейчас завершают реализацию оставшихся запасов и ожидают появления новых решений от AMD в феврале-марте.

Ходят слухи, что преемником может стать модель RX 7650 GRE, однако её анонс был отложен, вероятно, из-за неопределённости вокруг серии Radeon RX 9070.