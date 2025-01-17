AMD пообещала провести специальное мероприятие в честь анонса видеокарт Radeon RX 9070

Однако, старший менеджер по маркетингу процессоров бренла Донни Волиго́ровски, во время вебинара «Meet the Experts», подтвердил, что компания планирует провести отдельное мероприятие для их анонса.

По его словам, новые видеокарты заслуживают собственной презентации в центре внимания, так как в рамках CES такие анонсы могут «затеряться в общем потоке информации».

Несмотря на это, точная дата мероприятия пока неизвестна. AMD лишь обещает, что анонс состоится «в ближайшем будущем». Официальный запуск новинок ожидается в I квартале 2025 года.

Таким образом, поклонникам Radeon остаётся только ждать официальных новостей, которые, по словам представителей компании, не заставят себя долго ждать.