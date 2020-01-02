AMD поставила новый рекорд продаж, отняв еще большую долю у Intel

Уже на следующий месяц, в декабре, компании удалось взять новый рубеж, заняв уже 86%, тем самым потеснив позиции Intel настолько, что решения от “синих” покупали лишь 14% от общего числа клиентов магазина. Что касательно популярности среди различных моделей, то самым “ходовым” так и остались Ryzen 5 3600X, Ryzen 7 3700X, Ryzen 7 2700X и Ryzen 5 2600 со стороны AMD и Core i7-9700K со стороны Intel. При этом что интересно, заметно вырос спрос и на топовый Ryzen 9 3950X.