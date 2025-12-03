AMD повысит цены на видеокарты Radeon на $20 и $40 в зависимости от объёма памяти

Согласно отчёту аналитиков из Board Channels, первоначальное повышение составит $20 за 8 ГБ модели и $40 за 16 ГБ. К концу года розничные цены в Китае вырастут на 300 юаней за видеокарты с 8 ГБ видеопамяти и на 600 юаней за модели с 16 ГБ. AMD также подтвердила повышение цен на видеокарты в 2025 году.

Возможно, повышение коснётся только текущих моделей RDNA 4 или распространится на старые серии Radeon. Отраслевые источники говорят, что AMD уведомила партнёров о повторном повышении цен на всю линейку продуктов, минимум на 10%.

Рост цен на память уже привёл к увеличению стоимости видеокарт, так как AMD поставляет их с памятью. Также сообщается, что AMD готовится повысить цены на центральные процессоры серии Ryzen 9000. Однако связь между ростом стоимости памяти и процессорами пока не установлена.