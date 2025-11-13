AMD представила архитектуру Zen 7 с упором на ИИ и новые инструкции AVX10 и ACE

Опубликовано 13 ноября 2025, 07:291 мин.
AMD представила архитектуру Zen 7 с упором на ИИ и новые инструкции AVX10 и ACEЧто? Уже?
AMD официально представила будущую архитектуру Zen 7. Компания сделала ставку на интеграцию ИИ-технологий и улучшение производительности при вычислениях нового типа.
Главные нововведения — поддержка инструкций AVX10 и ACE (Advanced Matrix Extensions). Первая объединяет возможности AVX2 и AVX-512, повышая производительность и совместимость при обработке векторных данных.
ACE добавляет стандартные матричные операции, ускоряющие ИИ-и нейросетевые задачи — от смартфонов до серверов.
Кроме того, Zen 7 получила поддержку FRED (Flexible Return and Event Delivery), снижающей системные задержки за счёт новой модели обработки прерываний, а также ChkTag Memory Tagging, предназначенной для защиты памяти от переполнений буфера и уязвимостей типа use-after-free.
Новая архитектура станет основой для процессоров Ryzen и EPYC нового поколения, ориентированных на рост производительности в задачах ИИ и безопасности.