AMD представила архитектуру Zen 7 с упором на ИИ и новые инструкции AVX10 и ACE

Кроме того, Zen 7 получила поддержку FRED (Flexible Return and Event Delivery), снижающей системные задержки за счёт новой модели обработки прерываний, а также ChkTag Memory Tagging, предназначенной для защиты памяти от переполнений буфера и уязвимостей типа use-after-free.

Новая архитектура станет основой для процессоров Ryzen и EPYC нового поколения, ориентированных на рост производительности в задачах ИИ и безопасности.