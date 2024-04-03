AMD представила новые ИИ-процессоры Ryzen Embedded 80XX

Это не просто чипы, а мощные «встраиваемые» решения для промышленных систем, способные работать с искусственным интеллектом на совершенно новом уровне.

В серию Ryzen Embedded 8000 входят четыре модели:

Ryzen Embedded 8845HS: 8 ядер, 16 потоков, 45 Вт TDP

Ryzen Embedded 8840U: 8 ядер, 16 потоков, 28 Вт TDP

Ryzen Embedded 8645HS: 6 ядер, 12 потоков, 35 Вт TDP

Ryzen Embedded 8640U: 6 ядер, 12 потоков, 28 Вт TDP

Помимо архитектуры Zen 4 и 4-нм техпроцесса, эти чипы оснащены блоком NPU, производительностью до 16 TOPS, что делает их самыми быстрыми среди встраиваемых процессоров на рынке.

Новые Ryzen Embedded 8000 не будут доступны для розничной продажи. AMD ориентируется на ОЕМ-производителей, с которыми уже ведутся переговоры (ASRock, iBASE, Advantech).

Ryzen Embedded 8000 позволит создавать более совершенные автоматизированные системы: роботы, конвейеры, станки, системы контроля качества и многое другое.