AMD представила первые видеокарты нового поколения

Radeon RX 5700 XT получила 40 вычислительных блоков, 2560 потоковых процессоров, 256 текстурных блоков и 64 растровых. Базовая частота GPU составляет 1605 МГц, предусмотрено два уровня разгона — игровой с 1755 МГц и Boost с 1905 МГц. Карта оснащается 8 ГБ видеопамяти GDDR6 с 256-битной шиной и частотой 14 ГГц. Производительность с одинарной точностью достигает 9,75 терафлопс. Энергопотребление достигает 225 Вт.

Radeon RX 5700 XT Anniversary Edition не сильно отличается от базовой Radeon RX 5700 XT, она получила разогнанные частоты — 1680 МГц, 1830 МГц и 1980 МГц, производительность составляет 10,14 терафлопс.

Radeon RX 5700 — более простая модель. Она получила меньше вычислительных блоков и потоковых процессоров, частота тоже ниже — 1465 МГц, 1625 МГц и 1725 МГц соответственно. Производительность с одинарной точностью достигает 7,95 терафлопс. Энергопотребление достигает 180 Вт.

Как подчёркивает производитель, 7-нанометровые видеокарты обеспечивают игры в качестве 1440p. Кроме того, они стали первыми игровыми видеокартами с интерфейсом PCIe 4.0. Все три видеокарты поступят в продажу 7 июля 2019 года по цене 499, 449 и 379 долларов соотвественно.