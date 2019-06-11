AMD представила первый игровой 16-ядерный процессор

На выставке E3 2019 компания AMD официально представила Ryzen 9 3950X. По словам производителя, это первый в мире 16-ядерный игровой процессор, предназначенный для массового рынка.

Процессор вошёл в третье поколение семейство настольных процессоров AMD Ryzen и поддерживает многопоточность. Он построен на архитектуре Zen 2 и имеет энергопотребление на уровне 105 Вт. Базовая частота составляет 3,5 ГГц, а разогнанная — 4,7 ГГц. Также он получил 72 МБ кэша второго и третьего уровня.

Процессор AMD Ryzen 9 3950X станет доступен в сентябре по рекомендованной розничной цене 749 долларов.