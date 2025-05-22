AMD представила Radeon AI PRO R9700 — 32 ГБ и 1531 TOPS для ИИ-задач

Новинка построена на архитектуре RDNA 4 и оснащена 32 ГБ видеопамяти GDDR6 с 256-битной шиной, что вдвое больше, чем у игровой RX 9070 XT, с которой R9700 делит большинство характеристик.

Карта получила 4096 потоковых процессоров, 128 ИИ-ускорителей и тепловой пакет до 300 Вт. Заявленная производительность достигает 96 TFLOPs (FP16) и 1531 TOPS в формате INT4 с разреженностью, что делает её в два раза быстрее Radeon PRO W7800 и до 5 раз быстрее RTX 5080 с 16 ГБ памяти — особенно в задачах, требующих большого объема видеопамяти.