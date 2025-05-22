AMD представила Radeon AI PRO R9700 — 32 ГБ и 1531 TOPS для ИИ-задач

AMD представила Radeon AI PRO R9700 — 32 ГБ и 1531 TOPS для ИИ-задачСамое то для офлайн запуска моделей
Новинка построена на архитектуре RDNA 4 и оснащена 32 ГБ видеопамяти GDDR6 с 256-битной шиной, что вдвое больше, чем у игровой RX 9070 XT, с которой R9700 делит большинство характеристик.
Карта получила 4096 потоковых процессоров, 128 ИИ-ускорителей и тепловой пакет до 300 Вт. Заявленная производительность достигает 96 TFLOPs (FP16) и 1531 TOPS в формате INT4 с разреженностью, что делает её в два раза быстрее Radeon PRO W7800 и до 5 раз быстрее RTX 5080 с 16 ГБ памяти — особенно в задачах, требующих большого объема видеопамяти.
Карта рассчитана на запуск локальных ИИ-моделей вроде DeepSeek R1 32B, Mistral Small 24B и Stable Diffusion 3.5 Medium. Поддерживается конфигурация с четырьмя GPU, что позволяет собрать пул памяти до 128 ГБ и запускать модели масштаба 70B+.
Продажи Radeon AI PRO R9700 стартуют в июле через партнеров вроде Asus, Sapphire, XFX и других. Новинка выполнена в двухслотовом корпусе с турбинным охлаждением.