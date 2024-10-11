AMD представила Ryzen AI 300 PRO — ИИ-процессоры для профессионалов

Опубликовано 11 октября 2024, 08:141 мин.
AMD представила Ryzen AI 300 PRO — ИИ-процессоры для профессионаловИИ, ИИ, ИИ
AMD представила новую серию процессоров Ryzen AI 300 PRO (Strix Point), ориентированных на корпоративных пользователей.
Эти чипы созданы на архитектуре Zen 5, оснащены встроенной графикой RDNA 3.5 и нейронным модулем XDNA второго поколения с производительностью до 55 TOPS.
Новые процессоры превосходят предшествующую серию Ryzen PRO 8040 по всем показателям.
В серию вошли три модели:
- Ryzen AI 9 HX PRO 375 с 12 ядрами, 24 потоками, графикой Radeon 890M и XDNA2 55 TOPS.
- Ryzen AI 9 HX PRO 370 с 12 ядрами, 24 потоками, графикой Radeon 890M и XDNA2 50 TOPS.
- Ryzen AI 7 PRO 360 с 8 ядрами, 16 потоками, графикой Radeon 880M и XDNA2 50 TOPS.
Чипы имеют TDP от 15 до 54 Вт и ориентированы на высокую производительность и энергоэффективность.