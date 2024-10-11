AMD представила Ryzen AI 300 PRO — ИИ-процессоры для профессионалов

Эти чипы созданы на архитектуре Zen 5, оснащены встроенной графикой RDNA 3.5 и нейронным модулем XDNA второго поколения с производительностью до 55 TOPS.

Новые процессоры превосходят предшествующую серию Ryzen PRO 8040 по всем показателям.

В серию вошли три модели:

Ryzen AI 9 HX PRO 375 с 12 ядрами, 24 потоками, графикой Radeon 890M и XDNA2 55 TOPS.

Ryzen AI 9 HX PRO 370 с 12 ядрами, 24 потоками, графикой Radeon 890M и XDNA2 50 TOPS.

Ryzen AI 7 PRO 360 с 8 ядрами, 16 потоками, графикой Radeon 880M и XDNA2 50 TOPS.

Чипы имеют TDP от 15 до 54 Вт и ориентированы на высокую производительность и энергоэффективность.