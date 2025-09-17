AMD представила выгодные процессоры Ryzen 9700F и 9500F без встроенной графики

AMD представила выгодные процессоры Ryzen 9700F и 9500F без встроенной графикиОтличный вариант для владельцев сборок с дискретной видеокартой
Эти чипы относятся к серии 9000 и выделяются отсутствием встроенной графики RDNA2, что делает их более доступными вариантами для сборок с дискретной видеокартой.
Ryzen 7 9700F получил 8 ядер и 16 потоков с базовой частотой 3,8 ГГц и бустом до 5,5 ГГц. По характеристикам он практически идентичен Ryzen 7 9700X, но требует отдельной GPU.
Ryzen 5 9500F — это 6-ядерный 12-поточный процессор с частотой до 5,0 ГГц и TDP 65 Вт, уже доступный на глобальном рынке.
Обе новинки построены на архитектуре Zen 5, поддерживают PCIe 5.0 и DDR5, оснащены 6-нм I/O кристаллом и технологиями Precision Boost Overdrive и Curve Optimizer. По информации VideoCardz, Ryzen 9700F получит 40 МБ кеша, а 9500F — 38 МБ.
Хотя цены пока не объявлены, ожидается, что F-серия станет привлекательным выбором для геймеров и энтузиастов, предпочитающих связку с дискретной графикой.