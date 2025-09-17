AMD представила выгодные процессоры Ryzen 9700F и 9500F без встроенной графики

Эти чипы относятся к серии 9000 и выделяются отсутствием встроенной графики RDNA2, что делает их более доступными вариантами для сборок с дискретной видеокартой.

Ryzen 7 9700F получил 8 ядер и 16 потоков с базовой частотой 3,8 ГГц и бустом до 5,5 ГГц. По характеристикам он практически идентичен Ryzen 7 9700X, но требует отдельной GPU.

Ryzen 5 9500F — это 6-ядерный 12-поточный процессор с частотой до 5,0 ГГц и TDP 65 Вт, уже доступный на глобальном рынке.