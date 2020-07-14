AMD привезла в Россию бюджетные процессоры AMD Ryzen 3 3100 и 3300X

Сравнивая стоимость данных процессоров в России и в остальных странах, в которых устройства поступили в продажу еще в мае, выясняется, что в отечественных магазинах их стоимость выросла на 40%. В частности, в США Ryzen 3 3100 продается за 99 долларов или приблизительно 7 тыс рублей, тогда как 3300X доступна за 119 долларов или 8,5 тыс рублей. В России процессоры продаются за 10 тысяч и 12,5 тысяч рублей соответственно.

Известно, что бюджетные процессоры отличаются друг от друга как тактовой частотой, так и размещением ядер на блоках. Так, если в Ryzen 3 3100 ядра расположены в двух блоках, то в 3300X - в одном. Кроме того, старшая модель получила прирост скорости во взаимодействии ядер и доступе к кэш-памяти, что сделало ее на 10-20% мощнее, чем Ryzen 3 3100.