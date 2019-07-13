AMD призналась в завышении цен на видеокарты

История с ценами на видеокарты AMD RX 5700 XT и RX 5700, представленными на недавней выставке E3, удивила многих. Сначала компания объявила неожиданно высокую стоимость, а за несколько дней до начала продаж AMD снизила рекомендованные цены. Как оказалось, это был такой хитрый ход со стороны AMD, чтобы ввести в заблуждение NVIDIA.

Об этом рассказал вице-президент компании Скотт Херкельман (Scott Herkelman), ответственный за маркетинг продуктов семейства Radeon. Как пояснил Херкельман, в компания продумали несколько вариантов развития ситуации на рынке.

Задумка была в том, чтобы заставить NVIDIA объявить цены на конкурирующие видеокарты, а затем снизить стоимость своих новинок. Таким образом, AMD в выгодную сторону повлияла на свою репутацию и повысила курс своих акций. Кроме того, в глазах покупателей железа видеокарточки AMD обрели дополнительную привлекательность.