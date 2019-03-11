AMD продолжает терять долю на рынке видеокарт

В свою очередь, у конкурирующей NVIDIA наблюдается симметричный взлёт по доле рынка. До второго квартала 2018 года доля AMD постепенно росла уже три квартала подряд, а затем начался спад. Это падение связывают с окончанием криптовалютного бума.

При этом NVIDIA запустила осенью семейство видеокарт Turing и даже «неутешительные» продажи нового поколения NVIDIA RTX привели к росту доли рынка у компании. В то же время AMD не может похвастаться столь же впечатляющими новинками и теряет долю рынка, дебют Radeon VII на расстановку сил в положительную сторону не повлиял.