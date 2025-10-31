AMD продолжит обновлять драйвера и оптимизировать игры для карт RDNA 1 и RDNA 2

Согласно инсайдерам, AMD сообщила, что RDNA 1 и 2 будут и дальше получать обновления драйверов, в том числе оптимизацию игр, исправление ошибок и внедрение новых функций, в зависимости от потребностей рынка. На это AMD пошла для обеспечения долгосрочной поддержки этих графических процессоров, в том числе в портативных устройствах, таких как Asus ROG Xbox Ally.

По информации источника, первоначальное объявление вызвало недовольство среди пользователей, поскольку создавалось впечатление, что AMD намерена оставить RDNA 1 и 2 без внимания. Однако компания пояснила, что эти модели, включая Radeon RX 5000 и RX 6000 серий, все ещё пользуются популярностью и широко применяются. Например, RX 5700 XT была выпущена всего шесть лет назад, а RX 6700 XT остаётся до сих пор востребована в игровой индустрии. Графические процессоры RDNA 2 также установлены в таких устройствах, как Steam Deck, PlayStation 5, Xbox Series S и Xbox Series X.