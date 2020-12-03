AMD раскрыла дату анонса новейших процессоров Ryzen 5000 для ноутбуков

В своем официальном Twitter-аккаунте техногигант опубликовал пост, в котором заявил о намерении провести новое онлайн-мероприятие в рамках выставки CES 2021. Оно пройдет уже 12 января 2021, а в качестве спикера будет выступать руководитель AMD - Лиза Су. Учитывая, что каждая новая ее презентация сопровождалась анонсом крупных новинок (флагманских процессоров и видеокарт), нетрудно догадаться, что именно производитель представит в январе.

Напомним, что согласно более ранним утечкам, линейка Ryzen 5000 будет представлена APU сразу двух семейств и с двумя разными архитектурами. На базе Zen 2 нас ждут Ryzen 5 5500U и Ryzen 7 5700U, а Zen 3 ляжет в основу будущих Ryzen 5 5600U и Ryzen 7 5800U. Логично предположить, что вместе с анонсом ноутбучных процессоров, будут представлены и сами устройства под их управлением.