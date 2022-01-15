AMD раскрыла дату анонса новой мощной видеокарты Radeon Pro

Но, как оказалось, это далеко не всё, что приготовила компания для своих пользователей. Так, уже совсем скоро IT-гигант анонсирует долгожданную многими мощную видеокарту Radeon Pro. Если быть точнее, то 19 января.

По последним данным, новинка сможет похвастаться мощностью, которая будет превосходить таковую даже у Radeon Pro W6900X для Mac, которая базируется на архитектуре Navi 21. Это станет возможным благодаря новому графическому чипу серии AMD MI200.

К сожалению, кроме даты анонса AMD пока не называла никаких подробностей, касающихся Radeon Pro. В том числе остаётся неизвестной и хотя бы примерная цена видеокарты.