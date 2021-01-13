AMD раскрыла сроки появления мобильной видеокарты RX 6000M

Стоит отметить, что дата всё ещё неточная, но хотя бы дающая ориентировочное представление, как скоро можно обновлять игровые ноутбуки. Так, уже в первой половине 2021 года можно ожидать появление первых устройств на базе Radeon RX 6000M, пишет Wccftech..

Что интересно, «красные» играют роль догоняющих, так как NVIDIA уже представила свои мобильные видеокарты линейки Ampere. Но с другой стороны, это может дать AMD определённую фору. Если компания сможет ей воспользоваться, нас может ждать интересное противостояние на рынке ноутбучных видеокарт.