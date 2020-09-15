Компьютеры
Сегодня 16:15
AMD раскрыла внешность видеокарт нового поколения
Анонс ожидается в октябре
AMD решила подогреть интерес фанатов к видеокартам нового поколения. В ночь на 15 на официальной странице компании в социальной сети Twitter был опубликовано изображение, благодаря которому и стала известна внешность новой серии Radeon RX 6000.
В то же время, у игроков популярной Fortnite появилась возможность ознакомиться с видеокартой еще более детально. Так, компания подготовила модель видеокарты в творческом режиме игры. В своем посте компания сообщила:
Первый взгляд на дизайн новой серии Radeon RX 6000. У наших видеокарт на архитектуре RDNA2 будет совершенно новый дизайн системы охлаждения. Вы сможете самостоятельно детально изучить их на нашем острове в творческом режиме Fortnite.
Напомним, что анонс новой серии процессоров AMD ожидается 8 октября, тогда как представить новые видеокарты компания планирует 28 октября.