AMD расширит линейку Zen 4 — замечен новый Ryzen 5 7500X3D

Ryzen 5 7500X3D станет самым доступным представителем серии X3D и может быть представлен на CES 2026 вместе с новыми Ryzen 9850X3D и 9950X3D.

Благодаря 3D V-Cache, даже бюджетный вариант обещает высокую производительность в играх, что позволит AMD укрепить позиции в среднем ценовом сегменте.