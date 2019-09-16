AMD рассказала о своём превосходстве над Intel по соотношению мощности и энергопотребления

Благодаря японским источникам в сеть попала презентация компания AMD с мероприятия, прошедшего в Японии 10 сентября.

В документе, в том числе, показано сравнение производительность процессоров Intel и AMD в пересчёте на один ватт потребляемой мощности.

По словам производителя, 7-нанометровые серверные процессоры Milan, запланированные к выпуску на 2020 год, должны обойти продукцию Intel на основе 10 нм техпроцесса по удельной производительности.

Речь идёт о 10-нанометровых серверных процессорах Intel Ice Lake. Они должны начать продаваться во второй половине следующего года.

Milan будут основаны уже на втором поколении 7-нм технологии AMD и по сравнению с текущим поколением процессоров предоставят не слишком впечатляющую разницу.