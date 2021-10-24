AMD разыграет эксклюзивную версию флагманской видеокарты Radeon RX 6900 XT, которая никогда не поступит в продажу

Теперь же стало известно, что компания не планирует выпускать эту версию устройства в массовую продажу. Вместо этого «красные» решили разыграть видеокарты среди всех желающих.

Что интересно, розыгрыш первого видеоадаптера уже стартовал. Для участия в нём достаточно перейти по ссылке и выполнить все условия.

Представители AMD уточнили, что «в ближайшие недели у геймеров будет множество возможностей заполучить её (Radeon RX 6900 XT Halo Infinite Limited Edition) в свои руки».

Если верить данным инсайдеров, всего компания выпустит 5 тыс экземпляров эксклюзивной видеокарты.