AMD Ryzen AI 5 330 впервые засветился в Geekbench — 1+3 ядра и Radeon 820M

Также примечательно, что в тестах фигурирует материнская плата с кодовым названием KRK2 Venue_SKF, что может означать принадлежность к платформе Krackan Point 2. Это подтверждает, что Ryzen AI 5 330 войдет в новое поколение мобильных чипов AMD с гибридной архитектурой.