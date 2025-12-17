AMD Ryzen AI 9 465 оказался мощнее Intel Core Ultra 7 365 в Geekbench на 24%

Согласно базе бенчмарка, чип AMD набрал 2780 баллов в однопоточном тесте и 12 001 — в многопоточном. Для сравнения, результат Core Ultra 7 365 составил 2451 и 9714 баллов соответственно. Разница достигает около 13% в одноядерном режиме и 24% в многоядерном.

Частично преимущество объясняется конфигурацией: Ryzen AI 9 465 имеет 10 ядер и 20 потоков, тогда как у решения Intel — 8 ядер. Процессор AMD работал с базовой частотой 2,0 ГГц и ускорялся до 4,82 ГГц. В системе использовалось 32 ГБ LPDDR5.