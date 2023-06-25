AMD сбросила цену на видеокарту Radeon RX 7600 накануне релиза конкурента от NVIDIA

Отметим, что хоть решение от «красных» и уступает немного по производительности в трассировке лучей модели RTX 4060, цена в $249 делает адаптер AMD прекрасным выбором для тех, кто не является фанатом функций DLSS 3.0 или RTX. К тому же у компании есть свои аналоги обеих технологий.