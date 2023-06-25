AMD сбросила цену на видеокарту Radeon RX 7600 накануне релиза конкурента от NVIDIA

21:37, 25 июня 2023
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AMD сбросила цену на видеокарту Radeon RX 7600 накануне релиза конкурента от NVIDIAЭто мы одобряем
В Сети появилась информация о том, что компания AMD снизила стоимость своей видеокарты начального уровня Radeon RX 7600 до $249. Пока что лишь в США.
При этом интернет-источники сообщают, что компания приняла решение опустить цены сразу не несколько моделей и RX 7600 — это «лишь начало». Сообщается, что происходящее — реакция AMD на предстоящий выпуск RTX 4060 от NVIDIA в конце июня.
Отметим, что хоть решение от «красных» и уступает немного по производительности в трассировке лучей модели RTX 4060, цена в $249 делает адаптер AMD прекрасным выбором для тех, кто не является фанатом функций DLSS 3.0 или RTX. К тому же у компании есть свои аналоги обеих технологий.