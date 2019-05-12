AMD считает, что во флагманских процессорах для компьютеров нет смысла

В презентации компании AMD для инвесторов в мае в разделе новинок 2019 года нет упоминаний о 7-нанометровых процессорах Ryzen Threadripper, анонс которых планировался в третьем квартале.

Как отметил видеоблогер RedGamingTech, у AMD обнаружились сложности с маркетинговым продвижением Ryzen Threadripper и производитель отложил анонс, чтобы проработать концепцию.

Ранее всё было просто — чем больше ядер, тем дороже модель, но сейчас эта схема перестаёт работать и сохраняет актуальность только для профессионального использования.

Второе поколение Ryzen Threadripper предлагает до 32 ядер, но обычные пользователи вскоре получат возможность покупать «массовые» процессоры Ryzen линейки 3000 с количеством ядер до 16 штук без необходимости в переходе на новую материнскую плату и прочих сопутствующих профессиональным решениям неудобств. С этой точки зрения, третье поколение Ryzen Threadripper с большой вероятностью может оказаться жертвой «каннибализации», проще говоря, его долю рынка поглотит более доступное решение AMD.