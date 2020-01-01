AMD сделает новые флагманские видеокарты в два раза быстрее нынешних

Так, если верить свежим утечкам, AMD уже произвела первые образцы крайне производительного графического процессора Navi 21, а значит прямо сейчас проводится их всестороннее тестирование специалистами компании в лабораторных условиях. Также слухи гласят, что площадь кристалла нового графического процессора составляет 505 мм², а это, на секунду, в два раза больше, чем было у Navi 10, используемой в видеокартах Radeon RX 5700-й серии. Также данный показатель заметно так превосходит показатели 7-нм чипа Vega 20, площадь которой равна 331 мм².