AMD сделает новые флагманские видеокарты в два раза быстрее нынешних
Так, если верить свежим утечкам, AMD уже произвела первые образцы крайне производительного графического процессора Navi 21, а значит прямо сейчас проводится их всестороннее тестирование специалистами компании в лабораторных условиях. Также слухи гласят, что площадь кристалла нового графического процессора составляет 505 мм², а это, на секунду, в два раза больше, чем было у Navi 10, используемой в видеокартах Radeon RX 5700-й серии. Также данный показатель заметно так превосходит показатели 7-нм чипа Vega 20, площадь которой равна 331 мм².
Также радует и прирост производительности нового графического процессора, которая должна как минимум в два раза превосходить таковую в Navi 10. Учитывая, что флагманский Radeon RX 5700 XT, как раз сумевший лучшим образом реализовать потенциал Navi 10, практически вплотную приблизился к GeForce RTX 2070 Super, страшно представить, каких мощностей сможет добиться новое решение от AMD. Напомним, что анонс нового поколения флагманских видеокарт от “красных” ожидается уже в течение 2020 года.