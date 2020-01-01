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Компьютеры
Вчера 21:59

AMD сделает новые флагманские видеокарты в два раза быстрее нынешних

Ждем анонс в течение года
В сети появились новые данные о том, какой же получится грядущая флагманская видеокарта производства AMD. Напомним, что новинка, судя по всему, будет построена на базе графических процессоров Navi.

Так, если верить свежим утечкам, AMD уже произвела первые образцы крайне производительного графического процессора Navi 21, а значит прямо сейчас проводится их всестороннее тестирование специалистами компании в лабораторных условиях. Также слухи гласят, что площадь кристалла нового графического процессора составляет 505 мм², а это, на секунду, в два раза больше, чем было у Navi 10, используемой в видеокартах Radeon RX 5700-й серии. Также данный показатель заметно так превосходит показатели 7-нм чипа Vega 20, площадь которой равна 331 мм².

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Также радует и прирост производительности нового графического процессора, которая должна как минимум в два раза превосходить таковую в Navi 10. Учитывая, что флагманский Radeon RX 5700 XT, как раз сумевший лучшим образом реализовать потенциал Navi 10, практически вплотную приблизился к GeForce RTX 2070 Super, страшно представить, каких мощностей сможет добиться новое решение от AMD. Напомним, что анонс нового поколения флагманских видеокарт от “красных” ожидается уже в течение 2020 года.