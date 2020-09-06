Компьютеры
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AMD снизила стоимость неанонсированных флагманских видеокарт из-за успеха новых NVIDIA RTX
Осталось дождаться презентации и узнать, способны ли они конкурировать в технологичности
1 сентября состоялся анонс новых видеокарт NVIDIA RTX 30-й серии. Видимо, увидев, насколько новинки от “зеленых” оказались популярными в интернете, AMD снизила стоимость собственных еще неанонсированных видеокарт.
По крайней мере, если верить данным интернет-инсайдеров, приближенных к компании, Big Navi, которая выйдет в составе будущей линейки Radeon RX 6000 и получит 16 ГБ памяти GDDR6/6X, получит ценник в 550 долларов вместо изначально запланированных 600 долларов. Таким образом, сопоставимая по мощности с NVIDIA RTX 3080 видеокарта от AMD будет стоить на 150 долларов дешевле решения от конкурента.
Но на этом, согласно слухам, компания не остановится — она уже сейчас работает над второй версией Big Navi, которая получит 8 ГБ оперативной памяти и будет продаваться по еще более низкой цене. Вероятно, данный видеоадаптер будет призван конкурировать уже с NVIDIA RTX 3070, цена которого находится на уровне 500 долларов.