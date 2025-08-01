AMD стала лидером по производительности в большинстве категорий процессоров

В последнем рейтинге Top500 именно системы на базе 4-го поколения EPYC «Genoa» и графики Instinct MI300A заняли первое и второе места.

А новый Ryzen AI Max «Strix Halo» признан самым мощным ИИ-процессором для ПК — он способен локально обрабатывать нейросети с 128 млрд параметров.

В десктопах абсолютным лидером стала модель Ryzen 9 9950X3D, которая превосходит Intel Core Ultra 9 285K как в играх, так и в рабочих задачах. Для ноутбуков AMD предлагает аналогичный по мощности чип Ryzen 9 9955HX3D в BGA-формате.

В серверном сегменте новые EPYC «Turin» доминируют по производительности на сокет. В игровых консолях также царствуют полузаказные чипы AMD Ryzen, а Threadripper 9000 уверенно лидирует в HEDT-сегменте.

Единственное направление, где AMD пока уступает — это мобильные U- и H-серии: «Strix Point» отстает от Intel Arrow Lake по CPU-производительности.