AMD Threadripper 9980X стал абсолютным рекордсменом PassMark среди ПК-чипов

Чип на архитектуре Zen 5 с 64 ядрами и 128 потоками набрал 147 481 балл в многопоточном тесте CPU Mark, оставив позади все потребительские CPU — уступая лишь серверным решениям EPYC.

Чип работает на базовой частоте 3,2 ГГц с бустом до 5,4 ГГц и оснащён внушительным L3-кешем на 256 МБ. Его теплопакет составляет 350 Вт. Это первый представитель линейки Shimada Peak в базе данных PassMark, поэтому оценки пока имеют погрешность.