AMD Threadripper 9980X стал самым быстрым процессором для рабочих станций в мире

Новый 64-ядерный и 128-поточный чип основан на архитектуре Zen 5 и предлагает значительный прирост производительности по сравнению с прошлым поколением.

По результатам тестирования в Geekbench 6 Threadripper 9980X показал прирост до 11% в однопоточных задачах и до 16% в многопоточных операциях по сравнению с предшественником Threadripper 7980X.

При этом процессор сохранил тот же теплопакет (TDP) в 350 Вт, а тактовые частоты увеличены до 5,4 ГГц в режиме Boost (против 5,1 ГГц у предыдущей модели).