AMD уронила цену чипа Ryzen 9 9950X3D до исторического минимума в Германии

Чип, построенный на архитектуре Zen 5 и оснащённый технологией 3D V-Cache, подешевел почти на 20% — с рекомендованных €769 до €649 на Amazon.

Ryzen 9 9950X3D считается одним из самых мощных решений на рынке, особенно в задачах, где критична пропускная способность кеша, например в играх и при сложных вычислениях. Однако популярность модели оказалась ниже, чем у более доступного Ryzen 7 9800X3D, что и стало одной из причин снижения цены.