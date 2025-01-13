AMD: утечки занизили мощность видеокарты Radeon RX 9070

По словам Франка Азора, главы маркетинга игрового направления компании, утечки существенно занизили реальные возможности новой линейки.

Азор отметил, что почти все слухи, опубликованные до CES, не отражают истинных характеристик новинок. Он также добавил, что реальная производительность RX 9070 окажется выше, чем ожидалось на основании предположений инсайдеров.

Однако конкретные цифры или детали он раскрывать не стал.

Одним из самых обсуждаемых слухов стало сообщение с форума Chiphell. В нем утверждалось, что серия RX 8800 (как тогда предполагалось называть линейку) сможет предложить трассировку лучей на уровне NVIDIA RTX 4080 и общую производительность, сопоставимую с Radeon RX 7900 XT.

Если новинки RX 9070 действительно превзойдут эти показатели, AMD получит значительное преимущество на рынке игровых видеокарт.