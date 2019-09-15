AMD уточнила сроки выхода новых процессоров и видеокарт

Так, согласно последним данным, оба процессора будут основаны на техпроцессе 7 нм+, которыми в AMD называют технологию 7 нм EUV. Производятся данные чипы на мощностях тайваньской компании TSMC. Что интересно, 7 нм+ вселяет надежду на заметный прирост в плотности расположения транзисторов, что может привести к долгожданному скачку в приросте частотных характеристик процессоров.
Но стоит заметить, что компания, демонстрируя подкорректированную “карту” выхода новых устройств, сделала акцент на том, что в отличие от Zen2 и RDNA, анонсированных одновременно 7 июля этого года, анонсы новых версий могут быть разделены временным промежутком.