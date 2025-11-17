Компьютеры
Опубликовано 17 ноября 2025, 20:10
AMD уведомила партнеров о повышение цен на видеокарты из-за подорожания памяти

Рост стоимости затронет все модели
Согласно данным из китайского форума Board Channels, компания AMD уведомила партнеров о втором за последние месяцы повышении цен на графические процессоры. Причиной называют значительный рост затрат на закупку памяти.
© AMD

На рынке наблюдается резкое удорожание микросхем DRAM. С сентября цены на модули DDR5 выросли на 60%, а 32-гигабайтные серверные модули подорожали с 149 до 239 долларов. Стоимость памяти GDDR6 для видеокарт увеличилась примерно на 30% из-за перераспределения производственных мощностей в пользу серверных решений.

Ранее, в октябре, AMD уже проводила незначительную корректировку цен, не повлиявшую на розничные стоимости. Новая волна повышения может затронуть все модели видеокарт, включая игровые серии Radeon.

Официальных заявлений от компании пока не поступало.

Источник:Videocardz
Автор:Булат Кармак
