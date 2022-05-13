AMD вернула бесплатную раздачу игр всем покупателям новых видеокарт

И вот, за последнее время ажиотаж вокруг добычи криптовалюты вновь спал, а видеокарты стали покупать гораздо реже прежнего. Видимо, именно это привело к тому, что IT-гигант решил возобновить программу Raise The Game.

Что интересно, бесплатные копии будут полагаться всем покупателям линейки RX 6000, т.е. раздача коснётся даже тех, кто купит «затычку» в лице RX 6400.